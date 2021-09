GP Aragon, Bagnaia al settimo cielo: "Un sogno che si avvera"

MOTOGP ARAGON

Primo successo in top class per il pilota piemontese al termine di un duello emozionante con Marquez

Un super Francesco Bagnaia vince il GP di Aragon davanti a Marc Marquez conquistando il primo successo in carriera in MotoGP. Arrivato al parco chiuso il pilota piemontese non ha realizzato l'impresa portata a termine, una vittoria carica di significato ed emozione: "Tante emozioni oggi, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto e ogni volta che ci avvicinavamo succedeva qualcosa. Bello portare a casa la prima vittoria, è una liberazione e ringrazio tutto il team e la mia famiglia". Bagnaia, fenomeno ad Aragon Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

"Non è stata una gara facile, stare davanti a Marc non è mai facile perché aveva tanta voglia e fame. E' un sogno realizzato. Una vittoria non te la immagini mai, arriva quando va tutto bene e così è stato oggi. Ho spinto come un matto, Marquez spingeva pure e gli ultimi giri sono stati difficilissimi e non vedevo l'ora che finisse. Emozione incredibile, non era scontato" ha commentato Bagnaia.