Gli avversari tremano: Marquez "accelera" verso il Mondiale: secondo test in quattro giorni!

MOTOGP

Nuovo test in pista per il campione della Honda che ha saltato l'intera stagione 2020 a causa dell'incidente nel Gp di Spagna del 19 luglio.

di

STEFANO GATTI

Marc Marquez sempre più determinato al rientro alle competizioni: dopo il test di martedì 16 marzo a Barcelona in sella alla Honda RC213V-S - versione stradale del suo bolide da GP - lo spagnolo mette... un'altra marcia ed intensifica la preparazione spostandosi per un nuovo test sul tracciato portoghese di Portimao che poco meno di quattro mesi fa ha ospitato la tappa conclusiva del Mondiale 2020 e che il prossimo 18 aprile sarà sede del terzo appuntamento di quello al via domenica prossima in Qatar.

Il test sul Circuito dell'Algarve appare ancora più significativo di quello di Barcellona perché - se il tracciato di Montemelò per lui non ha segreti, quello portoghese rappresenta un terreno largamente sconosciuto per il sei volte campione del mondo della MotoGP, oltre ad essere come detto uno dei primi appuntamenti della nuova stagione. A questo punto, tutto appare possibile, anche che Marc possa davvero saggiare le proprie condizioni fisiche la prossima settimana nelle prove del GP del Qatar, per poi decidere insieme ad HRC (ed ai medici che ne stanno seguendo la riabilitazione) schierarsi al via del primo GP stagionale, eventualmente con un piano B offerto dalla replica della gara di Losail, domenica 4 aprile sullo stesso tracciato (GP di Doha).