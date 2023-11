Giulietta Rossi segue le orme di papà Valentino: prima volta in moto con l'ex pilota

Buon sangue non mente. Lo stesso vale anche per Giulietta Rossi, figlia di Valentino e di Francesca Sofia Novello che a un anno e mezzo ha vissuto per la prima volta l'ebrezza della velocità. Il "Dottore" ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una story dove si vede la bambina "guidare" una minimoto accompagnata dal papà che, quasi senza aspettare di vederla camminare, ha deciso di trasmettergli la passione di famiglia.