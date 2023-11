Primi test nel WEC per Valentino Rossi con l'obiettivo 24 Ore di Le Mans

ESPERIENZA DA ROOKIE

Il fuoriclasse di Tavullia ha preso parte alla sessione di prove dedicate agli esordienti in programma a Sakhir

Per farlo nel migliore dei modi è necessario prendere confidenza con le vetture e, se possibile, partecipare eventualmente anche agli appuntamenti del FIA World Endurance Championship (WEC) con una BMW condivisa con uno dei piloti ufficiali della Casa bavarese dotati di licenza Gold/Platinum, più un Bronze che verrà annunciato nelle prossime settimane.

Il fuoriclasse di Tavullia potrebbe prendere parte scendere in pista nella Classe LMGT3, tuttavia sarà necessario attendere ancora un po' di tempo per capire quali siano le vere intenzioni dell'ex centauro di Honda e Yahama. Nel frattempo Rossi si è trovato a proprio agio con l'Oreca 07 Gibson LMP2 appartenente alla squadra di Vincent Vosse percorrendo 67 giri senza incontrare particolari problemi e realizzando come miglior tempo un 1'55"118. Un risultato che non lo pone distante da Clément Novalak, il più veloce nella categoria con 1'54"283; e dal compagno di squadra Charles Weerts che ha fermato il cronometro in 1'54"302.