Fuori i secondi: BK8 Gresini Racing all'attacco con Marquez Jr. e Aldeguer

"Il mio inverno sta andando bene. Anche a livello di preparazione, sia fisica che mentale. Mi sento pronto per affrontare la nuova stagione. Mi sono concentrato sugli errori che ho commesso in passato e con il team abbiamo individuato le aree da migliorare per fare un altro step. Il mio approccio però non cambia neppure dopo una stagione come quella dell'anno scorso. Siamo una delle squadre di punta ma io resto con i piedi per terra. Abbiamo tutti gli ingredienti per crescere ancora e mostrare il nostro potenziale. La livrea 2026 è bellissima, con il nero al posto dell'argento. Faccio un grande in bocca al lupo al mio compagno di squadra Aldeguer, lo aspetto di nuovo ai box.La presentazione a Kuala Lumpur è stata molto speciale: quello asiatico è un mercato diverso e molto importante".