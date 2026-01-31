Fuori i secondi: BK8 Gresini Racing all'attacco con Marquez Jr. e Aldeguer

© BK8 Gresini Racing
La squadra italiana compie trent'anni e punta a riconfermare il secondo posto 2025 nella classifica Teamdi Stefano Gatti
Scatta da Kuala Lumpur la campagna 2026 del BK8 Gresini Racing. Formazione piloti "a trazione integrale iberica" confermata con il vicecampione in carica Alex Marquez (tre vittorie lo scorso anno, quest'anno pilota Ducati "Factory Supported") e il suo connazionale Fermin Aldeguer, vincitore nel 2025 a Mandalika (Indonesia) del suo primo GP della premier class, ottavo della classifica finale piloti e attualmente "ai box" (in occasione del lancio malese era collegato dalla sua residenza andorrana) a causa della frattura alla diafisi del femore sinistro rimediata nei primi giorni dell'anno, mentre si allenava sul circuito Aspar di Valencia. Livrea celeste in buona sostanza confermata con qualche tocco di nero (che di fatto sostituisce la tonalità argento) per le due Desmosedici Gresini contraddistinte dal numero 73 (Marquez) e 54 (Aldeguer).
Missione di massimo impegno per il team fondato da Fausto Gresini (scomparso il 23 febbraio di cinque anni fa) che festeggia trent'anni di attività e che ha chiuso al secondo posto la classifica Team alle spalle della squadra ufficiale Lenovo ma davanti all'altro "satellite" Ducati VR46 e quindi come miglior team indipendente della scorsa stagione. Il conto alla rovescia è partito: manca solo un mese al via del Mondiale con il Gran Premio della Thailandia del primo giorno di marzo ma è dietro l'angolo la prima sessione di test ufficiali, in programma da martedì 3 a giovedì 5 febbraio a Sepang, che purtroppo non vedrà al via Aldeguer (Rookie of the Year 2025), alle prese appunto con le conseguenze del suo imprevisto valenciano di tre settimane fa.
Quanto all'attuale prima punta del team, dopo il secondo posto alle spalle del fratello maggiore Marc nel Mondiale terminato lo scorso 16 novembre a Valencia, il ventinovenne Alex ha una missione obbligata e per certi versi "spinosa". Marquez Jr. infatti è già è l'oggetto di desiderio KTM in un mercato piloti... 2027 (!) già innescato dall'addio alla Yamaha di Fabio Quartararo in direzione Honda l'anno prossimo e nel cui panorama Pedro Acosta, l'attuale gioiello della stessa KTM, è destinato a vestire i colori ufficiali Ducati, lasciando Francesco Bagnaia a sfogliare una "margherita" ricca di petali: Yamaha, Honda e Aprilia.
ALEX MARQUEZ
"Il mio inverno sta andando bene. Anche a livello di preparazione, sia fisica che mentale. Mi sento pronto per affrontare la nuova stagione. Mi sono concentrato sugli errori che ho commesso in passato e con il team abbiamo individuato le aree da migliorare per fare un altro step. Il mio approccio però non cambia neppure dopo una stagione come quella dell'anno scorso. Siamo una delle squadre di punta ma io resto con i piedi per terra. Abbiamo tutti gli ingredienti per crescere ancora e mostrare il nostro potenziale. La livrea 2026 è bellissima, con il nero al posto dell'argento. Faccio un grande in bocca al lupo al mio compagno di squadra Aldeguer, lo aspetto di nuovo ai box.La presentazione a Kuala Lumpur è stata molto speciale: quello asiatico è un mercato diverso e molto importante".
FERMIN ALDEGUER
"Il recupero va bene, giorno per giorno mi sento meglio, sempre più vicino al ritorno in moto. Intanto proseguo la riabilitazione. Al momento non posso dire quando potrò tornare, dipenderà dall'esito dei prossimi esami. La moto è super, a come livrea è ancora più aggressiva ma quello che conta è che sia veloce".