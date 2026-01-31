Cremonese, Nicola verso l'Inter: "Sfidiamo dei marziani, dobbiamo superarci"

"Indubbiamente sfidiamo dei marziani, conosciamo bene la capacità che l'Inter ha di essere squadra, le risorse a sua disposizione e sappiamo che partita ci aspetta. Ma, come dico ai ragazzi, è in momenti del genere che si costruisce la mentalità vincente per raggiungere l'obiettivo. Non ne ho mai raggiunto uno senza superare le difficoltà o sporcarmi le mani. In questo momento l'Inter rappresenta la possibilità di superare il livello di attenzione e aggressività, oltre a fare una partita importante a livello organizzativo. L'avversario ce lo impone". Così il tecnico della Cremonese Davide Nicola nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i nerazzurro. Nicola dovrà fare a meno di Bondo, Payero, Collocolo, Sanabria, Moumbagna e dello squalificato Barbieri mentre ci saranno i nuovi arrivi Maleh e Djuric". "In questa sessione di mercato ho chiesto più che altro caratteristiche, ancora meglio che siano arrivati giocatori che conosco".

