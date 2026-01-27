1 di 25
KTM MotoGP 2026: la nuova sfida di Acosta, Binder, Bastianini e Vinales

KTM festeggia 10 anni in MotoGP con una line-up confermata. Scopri le ambizioni di Acosta, Binder, Bastianini e Viñales per la stagione 2026 sulla nuova RC16.

27 Gen 2026 - 10:35
Il 2026 segna il decimo capitolo della storia di KTM nella classe regina MotoGP, un traguardo che la casa austriaca celebra schierando la formazione di altissimo livello, confermata, composta da Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini e Maverick Viñales. Con l’ultima evoluzione della RC16 prima del cambio regolamentare, l’obiettivo è chiaramente il vertice, come confermato dai protagonisti carichi per i test di Sepang. Pedro Acosta, reduce da un 2025 da protagonista, punta subito in alto dichiarando: "Vogliamo fare ancora di più quest'anno e iniziare nel modo giusto fin dalla prossima settimana". Gli fa eco Brad Binder, che dopo un inverno di preparazione intensa vuole ritrovare il suo naturale istinto di guida: "Spero di tornare alle prestazioni di cui so di essere capace, voglio solo godermi di più la moto".

Sul fronte del team Tech3, l’entusiasmo è palpabile grazie a due innesti di peso. Enea Bastianini si sente pronto al salto di qualità definitivo dopo le lezioni apprese nella scorsa stagione: "Nel 2026 sarò molto più forte perché conosco meglio il team, siamo pronti a lottare per qualcosa di importante". Chiude il cerchio Maverick Viñales, che ha superato i problemi fisici seguiti all'incidente del Sachsenring e sente il peso positivo della sfida tecnica: "Sento la responsabilità di rendere vincente questo progetto e quando ho questa pressione do il meglio: sono pronto a 'mangiare'!". Con questo mix di fame e talento, KTM si candida a essere la vera spina nel fianco dei favoriti per il titolo mondiale.

