KTM MotoGP 2026: la nuova sfida di Acosta, Binder, Bastianini e Vinales

Sul fronte del team Tech3, l’entusiasmo è palpabile grazie a due innesti di peso. Enea Bastianini si sente pronto al salto di qualità definitivo dopo le lezioni apprese nella scorsa stagione: "Nel 2026 sarò molto più forte perché conosco meglio il team, siamo pronti a lottare per qualcosa di importante". Chiude il cerchio Maverick Viñales, che ha superato i problemi fisici seguiti all'incidente del Sachsenring e sente il peso positivo della sfida tecnica: "Sento la responsabilità di rendere vincente questo progetto e quando ho questa pressione do il meglio: sono pronto a 'mangiare'!". Con questo mix di fame e talento, KTM si candida a essere la vera spina nel fianco dei favoriti per il titolo mondiale.