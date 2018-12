MotoGP, in Aprilia arriva Rivola dalla Ferrari

20/12/2018

Rivola ha trascorso dodici anni nel circus tra Minardi, Toro Rosso e, appunto, Ferrari, di cui è stato il direttore sportivo più longevo con le sue sette stagioni. In questo modo, sottolineano in Piaggio, "prosegue il percorso di crescita della struttura di Aprilia Racing, dopo l'ingaggio del top rider Andrea Iannone, a fianco al confermato Aleix Espargaro, l'arrivo di Bradley Smith come tester e l'ingresso di due nuovi capitecnici di provata esperienza, Antonio Jimenez e Fabrizio Cecchini". Basterà per far vincere lo storico marchio veneto?