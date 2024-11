Espargaró: "Casa mia, punto al podio". Per Vinales "Incognita meteo e freddo"

Aprilia Racing si prepara per l’ultimo appuntamento stagionale al Circuit de Catalunya di Barcellona-Grenollers che rappresenta la gara conclusiva per Aleix Espargaró e Maverick Viñales in sella alle RS-GP di Aprilia Racing. Un weekend speciale e ad altissimo tasso emozionale, sul tracciato di casa di entrambi i suoi piloti (e di Aleix in particolare), che segna il saluto di due importanti protagonisti alla Casa di Noale. Motivazioni "interne" che vano ad aggiungersi al significato generale dell'ultima tappa del campionato, visto che Barcellona ha preso il posto di Valencia e che il Gran Premio Solidarity si svolge all'insegna della solidarietà con la Comunità Valenciana duramente colpita dalla DANA e dalla conseguente alluvione di fine ottobre che ha causato pesanti perdite umane: oltre duecento vittime e un numero ancora non definitivo dispersi.