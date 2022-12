Viegas: "Sei Ducati e quattro Yamaha nel 2024, VR46 potrebbe avere le M1"

MOTOGP

Appena riconfermato, il presidente portoghese della FIM si sbilancia sulla... riedizione di un binomio di grandi successi

© Getty Images “Nel 2024 il team di Valentino Rossi potrebbe passare da Ducati a Yamaha: per ora è un’idea e non c’è nulla di confermato, ma sto dando una notizia, ovvero che avremo sei Ducati e quattro Yamaha“. Valentino Rossi e la Yamaha si nuovo insieme tra due anni! L'anticipazione l'ha fornita Jorge Viegas, appena riconfermato per un secondo mandato alla guida della FIM (Federazione Motociclistica Internazionale) dall'Assemblea Generale di Rimini. Secondo il dirigente portoghese infatti la Casa di Iwata tornerà nel 2024 a schierare quattro M1 nel Mondiale e gli esemplari satellite saranno affidate al team VR46 del nove volte iridato.

© Getty Images

Un ritorno all'antico che in molti sperano possa ripetere i successi messi a segno in due distinte campagne iridate con il Dottore in sella, separate dalla sfortunata esperienza con la Ducati, le cui Desmosedici hanno d'altra parte consentito ai due piloti VR46 Luca Marini e Marco Bezzecchi di dare il loro contributo nella conquista del titolo Costruttori da parte della Casa di Borgo Panigale. Missione, quella compiuta da Ducati, in qualche modo agevolata dal maggior numero di moto in pista rispetto alla concorrenza ed è proprio il ritorno della Yamaha ad un poker di moto in pista (ricordiamo che RNF sarà nel 2023 team satellite Aprilia) togliendone due alla Ducati stessa che il bis-presidente Viegas si è riferito, indicando poi accessoriamente il team VR46 come "naturale" destinatario delle M1 tra due anni, al di là della presenza di un contratto che lega il team di Rossi alla Ducati fino alla fine del 2024.