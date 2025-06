MotoGP, test Aragon: Viñales da record, battuti Bezzecchi e Marquez

La MotoGP non conosce sosta e il giorno dopo il Gran Premio vinto da Marc Marquez, Aragon fa da teatro anche ai test. Una giornata che resta nella storia per il nuovo record fatto registrare da Maverick Viñales, che in gara era stato l'ultimo tra quelli a completarla. Lo spagnolo della Ktm beffa proprio negli ultimi secondi Marco Bezzecchi, che con l'Aprilia aveva fermato il tempo in 1'45"700. Allo scadere, però, l'iberico migliora il tempo di sei centesimi (1'45"694) in una giornata in cui è anche quello che resta in pista per più tempo: ben 47 i giri provati nel corso della sessione. Terzo Marc Marquez, che aveva chiuso la prima parte di giornata davanti a tutti, ma a +0"049 dopo la bandiera a scacchi.



Solo nono, invece, Pecco Bagnaia, reduce dal podio di Aragon e comunque alle prese con le prove della nuova carena. Per lui, il distacco da Viñales è di circa 7 decimi (0"697). Non va molto più veloce l'altro inseguitore di Marc Marquez nel Mondiale: il fratello Alex è ottavo in 1'46"273. Tra le sorprese di giornata, da registrare il quarto posto di Fermin Aldeguer del Team Gresini e il quinto di Pedro Acosta, mentre il VR46 Team piazza sesto Morbidelli e undicesimo Di Giannantonio. Concludono la top 10 Quartararo, caduto in gara e settimo di giornata, e Mir (10). La MotoGP tornerà nel weekend del 20-22 giugno: appuntamento al Mugello.