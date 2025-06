MotoGP, siparietto Marquez-Dall'Igna prima di Aragon: "colpa"... dell'Inter

L'ultima finale di Champions League tra PSG e Inter, non è andata come i tifosi nerazzurri avrebbero sperato. Un colpo duro per tanti sostenitori, tra cui Gigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse e grande fan dell’Inter. E proprio su questa delusione ha scherzato Marc Marquez, noto tifoso del Barcellona, che ha colto l’occasione per fare uno scherzo a Dall’Igna all’inizio del weekend di gara ad Aragon.