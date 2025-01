Ducati lancia il 2025. Bagnaia: "Il rosso mi dona". Marquez: "Lavoriamo insieme"

"Tutto questo rosso mi emoziona. Ho le classiche farfalle nello stomaco. In passato sono stato un rivale della Ducati, ora sono nel team di riferimento degli ultimi anni. Ora tocca a me guidarla. Puntiamo a vincere tutto il possibile come squadra, lavorando insieme nella stessa direzione, poi a fine stagione vedremo come sarà andata tra di noi. Sono davvero felice di indossare i colori ufficiali del Ducati Lenovo Team. È emozionante essere qui a Madonna di Campiglio per iniziare una nuova stagione della MotoGP che segna l'inizio di quella che considero la sfida più importante della mia carriera. Durante l’inverno ho staccato un po' ma ho sfruttato anche tutto il tempo a disposizione per allenarmi duramente e mi sento pronto ad affrontare un nuovo anno che sarà molto intenso ed entusiasmante. Non vedo l'ora di proseguire il lavoro iniziato nei test di Montmeló lo scorso novembre e di tornare in sella alla moto a Sepang e poi a Buriram. Il mio primo obiettivo a breve termine è divertirmi alla guida, perché so che se ci riesco tutto il resto arriverà. Come ho detto tante volte, quando sei un pilota di una squadra ufficiale, l'obiettivo finale non può che essere quello di essere competitivi in ogni gara, conquistare podi e vittorie e provare a lottare per il Campionato. Nei giorni che ho condiviso con il Team fino ad oggi, l'ambiente di lavoro è stato davvero fantastico e non vedo l'ora di tornare a guidare la Desmosedici GP. Colgo l’occasione per ringraziare Claudio Domenicali, Gigi Dall’Igna, Mauro Grassilli e Davide Tardozzi per la fiducia e la calorosa accoglienza che mi hanno riservato. Sono convinto che ci divertiremo molto".