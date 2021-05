Dovizioso: "Trovare un'altra occasione per approfondire la conoscenza con l'Aprilia"

MOTOGP

Ipotesi di un terzo test per il forlivese e la Casa veneta dopo la sfortunata due giorni del Mugello, compromessa dalla pioggia.

di

STEFANO GATTI

Il maltempo ostacola anche la giornata conclusiva del secondo test di Andrea Dovizioso in sella all'Aprilia RS-GP . Entrambi i giorni al Mugello sono sempre stati caratterizzati dalla pioggia, a volte così lieve da non riuscire a bagnare completamente la pista, a volte così forte da determinare condizioni “da bandiera rossa” se si fosse trattato di un weekend di gara. Tanto che Aprilia Racing ed il pilota forlivese stanno valutando l’ipotesi di un nuovo test da tenersi nel mese di giugno per approfondire la reciproca conoscenza.

Il programma previsto inizialmente non ha potuto infatti essere portato a termine, anche se Andrea ha provato i cambiamenti alla ergonomia della RS-GP concordati dopo il primo test di aprile. Malgrado la pioggia i giri in pista e il lavoro al box sono stati una tappa importante nel percorso di crescita della confidenza dell'ex ducatista con la moto e con la squadra. 23 giri il martedì e 22 il mercoledì sono stati il bilancio portato della due giorni del Mugello in sella alla moto italiana per Andrea che ha così commentato il test :

"Mi ha fatto molto piacere tornare in pista con Aprilia, specialmente qui al Mugello. Questo è un circuito speciale, l'emozione che provo a girare su questo tracciato è unica. Non siamo stati fortunati con il meteo, ma abbiamo comunque cercato di sfruttare questi due giorni di test. Il grip non era certo quello ideale per spingere, quindi ci siamo concentrati sul capire e migliorare il comportamento della RS-GP in queste condizioni. Alla fine del test precedente non ho espresso giudizi definitivi perché si è trattato di una semplice presa di contatto, e trovo sbagliato farlo ora dopo due giorni di pioggia. Ho qualche idea, chiaramente, ma credo che l'ideale sarebbe trovare un'altra occasione per approfondire la conoscenza dell'Aprilia. Mi fa molto piacere l'interesse generato dal mio ritorno in sella ad una MotoGP ma, come già detto, non ho piani a lungo termine. Mi sto divertendo, sono sereno e valuterò le mie scelte un passo alla volta".

A proposito dell'eventualità di una "wild card" per portare in gara - una tantum, appunto - la RS-GP in uno degli appuntamenti del Mondiale in corso (ad esempio il GP di San Marino e della Riviera di Rimini di metà settembre a Misano Adriatico), Dovizioso ha raffreddato gli entusiasmi:

"Non c'è nessun programma, io non sono uno che fa le cose tanto per farle. Non siamo ancora al punto di pensare di correre una gara. Sinceramente non sento questa necessità e credo abbia molto più senso fare dei test per capire. Capire la moto, e anche per Aprilia di capire il Dovi. Quindi, al momento, non ho questo pensiero. Però si vedrà: mai dire mai".

Così invece Romano Albesiano.Direttore Tecnico di Aprilia Racing:

"Anche con il meteo avverso sono state due giornate importanti. Intanto abbiamo provato per la prima volta la RS-GP sul bagnato e le indicazioni che abbiamo avuto da un pilota esperto come Andrea saranno preziose. E devo dire che in queste condizioni Andrea ha girato piuttosto bene, con tempi molto interessanti. Poi c’è un aspetto che è un po’ meno legato alla pura prestazione ed è la conoscenza reciproca che ovviamente migliora a ogni appuntamento. Le due giornate al Mugello sono state l’occasione per imparare meglio a conoscerci e a lavorare bene insieme".