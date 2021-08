Dovizioso ieri, oggi... e domani: finale di stagione con Valentino e un 2022 a tempo pieno in Yamaha?

MOTOGP

Per gli ultimi sei GP della sua carriera il "Dottore" potrebbe essere affiancato nel team Petronas dal rientrante ex-ducatista.

di

STEFANO GATTI

La fine anticipata del rapporto tra la Yamha e Maverick Vinales ha scatenato le voci del mercato piloti non solo in chiave 2022 ma già - nel'immediato - per gli ultimi se appuntamenti del Mondiale in corso. La suggestione che - con il passare delle ore - sembra acquistare sempre più credito - vede il ritorno in pista di Andrea Dovizioso sulla M1 Petronas a fianco di Valentino Rossi e la promozione di Franco Morbidelli nel team factory Monster Energy.

Al suo ritorno in pista una volta completato il recupero dall'infortunio al ginocchio (presumibilmente nel primo appuntamento di Misano Adriatico), l'italo-brasiliano salirebbe quindi sulla Yamaha ufficiale appartenuta a Vinales ed andrebbe a ricostituire con Fabio Quartararo la coppia di pilota che nel 2020 (ma nel team Petronas) ha vinto ben sei gran premi - tre a testa - con Morbidelli addirittura vicecampione del mondo alle spalle di Joan Mir.

Nel gioco di incastri si inserisce a questo punto la clamorosa possibilità di un ritorno nella premier class in tempi brevissimi dell'ex ducatista Andrea Dovizioso che - la scorsa primavera - aveva in un paio di occasioni provato la promettente Aprilia RS-GP che sarà Vinales a guidare nella prossima stagione. Insieme al "Dottore", il forlivese (in sella alla M1 ex-Morbidelli) formerebbe una coppia all'insegna dell'esperienza per lo scorcio finale di questa stagione, l'ultima di Valentino da pilota MotoGP.

In occasione della dodicesima tappa del Mondiale - il GP d'Inghilterra del weekend, le "grandi manovre" Yamaha prevedono il ritorno in pista della M1 factory ex-Vinales, affidata al test rider Cal Crutchlow (che ha in precedenza sostituito Morbidelli...) ed il debutto nella Premier Class - a fianco di Rossi - dell'altro britannico Jake Dixon, attualmente impegnato - per la verità senza grandi risultati - nella Moto2, visto che il pilota Petrnoas Sprinta Racing è solo 19esimo nella classifica generale.