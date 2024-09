Dall'Igna, dg di Ducati Corse: "Bagnaia-Marquez? Sono fiducioso"

Verso il 2025

"Pecco e Marc sono due tra i migliori piloti del mondiale, entrambi con un carattere molto forte. Per noi sarà importante saperli gestire l'anno prossimo"

Il motomondiale del 2025 vedrà protagonista una super accoppiata nel team ufficiale Ducati, con il due volte campione del mondo Pecco Bagnaia che sarà affiancato da Marc Marquez. Molti tifosi e addetti ai lavori hanno espresso, però, la loro perplessità sul duo italo-spagnolo, viste le spiccate personalità dei due piloti.

Della prossima stagione e della scelta ha parlato anche Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, intervistato dal sito ufficiale di MotoGP: "Pecco e Marc sono due tra i migliori piloti del mondiale, entrambi con un carattere molto forte. Per noi sarà importante saperli gestire l'anno prossimo. Spero che non sia un disastro". Nelle sue parole si può leggere anche un filo di scaramanzia ma Dall'Igna preferisce restare tranquillo, consapevole anche della forza del suo team: "Sono abbastanza fiducioso che potremo gestire la situazione e alla fine spero che sarà non un disastro, ma una stagione perfetta per la Ducati".

Lo scorso agosto lo stesso Bagnaia aveva parlato per la prima volta della futura convivenza con lo spagnolo: "Marc sarà sicuramente super competitivo, visto che già ora è molto veloce con una moto più o meno simile alla mia, ma essere in rosso gli darà maggiore motivazione. Il nostro rapporto? Potrebbe andare molto bene oppure essere un disastro. Potrebbe diventarlo se iniziassimo a urlare o litigare ma sono convinto che entrambi siamo abbastanza intelligenti e che lui saprà adattarsi perfettamente a Ducati".

Vedi anche Motogp Valentino Rossi e il rapporto con Marc Marquez andato in frantumi: "Il pilota più sporco, lottava per farmi perdere"