Curva... ceca: Aprilia "svolta" a Brno, è Bezzecchi l'uomo-squadra

È risaputo: con i se e con i ma non si fa la storia e... non si vincono Gran Premi ma viene da chiedersi dove sarebbe oggi Aprilia senza il vulnus (nel vero senso della parola) iniziale di Jorge Martin nei test precampionato di Sepang. E questo, sia ben chiaro, senza nulla togliere ai meriti di Marco Bezzecchi (al contrario!) che per tutta la prima metà della stagione ha preso in mano le sorti della Casa veneta e - dopo qualche GP di assestamento (forse dovuto anche alla responsabilità imprevista) è entrato con sempre maggiore convinzione nel ruolo, cambiando marcia con la vittoria (meritata ma anche un po' fortunata) di Silverstone e salendo sul secondo gradino del podio sia ad Assen che a Brno, per limitarci solo al GP full distance. Una escalation prestazionale pressoché continua a partire da fine maggio che permette al romagnolo di andare in vacanza (si riparte a Ferragosto da Spielberg) da quarto della classifica generale e primo pilota in sella ad una moto diversa dalla Ducati, saltando in un colpo (con il secondo posto nel GP della Repubblica Ceca) le Desmosedici targate VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.