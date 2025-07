MotoGP Repubblica Ceca, Marquez: "Felice e tranquillo, vado forte ovunque"

Caduto quando era in quarta posizione Enea Bastianini: "C'è assolutamente una sensazione positiva, meglio essere caduto in quarta posizione piuttosto che arrivare 15°... La moto ha funzionato bene e il potenziale c'era. Ora continuiamo così. La caduta? Sicuramente ho frenato più forte del giro prima, però ero senza scia quindi è stato strano. Non ho avuto il supporto del posteriore. Sicuramente non ho ancora in mano la moto come vorrei, però se sono caduto è perché mi sentivo competitivo".