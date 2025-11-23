Cervera raddoppia la festa per i fratelli Marquez

Cervera ha raddoppiato la festa per i fratelli Marquez nel segno del "Back2Back". La cittadina spagnola che ha dato i natali a Marc e Alex, ha infatti celebrato l'incredibile stagione in MotoGP dei suoi due cittadini più illustri. Migliaia di persone si sono riversate per strada e nella piazza principale per rendere onore al campione del mondo e al suo vice, che sono arrivati nel cuore dell'evento in moto, prima di concedersi al bagno di folla dal terrazzo del palco allestito per l'occasione. Con loro anche ai componenti delle rispettive squadre Ducati, quella factory e quella Gresini.