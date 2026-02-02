MOTOGP

Bezzecchi "sposa" Aprilia: matrimonio d'interesse... iridato

Rinnovo a lungo termine tra il pilota romagnolo e la Casa di Noale

di Stefano Gatti
02 Feb 2026 - 11:10
Alla vigilia della prima sessione di test del 2026 - da martedì 3 a giovedì 5 febbraio a Sepang - è stato ufficializzato il rinnovo (biennale) del contratto che lega Marco Bezzecchi e Aprilia. L'annuncio è arrivato con un comunicato decisamente fuori dagli schemi che gioca sul carattere scanzonato del pilota ma ha basi parecchio serie e soprattutto ambizioni iridate dopo il terzo posto della scorsa stagione, con un irresistibile rush finale che ha proiettato "Bez" sul gradino basso del podio iridato alle spalle dei due fratelli Marquez. Ecco intanto il contenuto del... contratto matrimoniale!

Dopo la proposta al termine della gara di Valencia, la RSGPAlbarosa - come Marco l’ha chiamata all’inizio della sua avventura in Aprilia - ha detto sì. Pertanto, si è celebrata la loro unione; a seguire il contratto che disciplina l’uso, la manutenzione, la gestione sportiva ed emozionale del rapporto, nonché i diritti e gli obblighi reciproci su pista e fuori pista.

REGIME PATRIMONIALE

MARCO E ALBAROSA convengono il regime di condivisione assoluta di componenti, pezzi di ricambio, upgrade aerodinamici, cerchi, gomme, benzina, lubrificanti e ogni“add-on” meccanico o software, così come di premi e bonus di risultato.

MANUTENZIONE, CURA E AFFIDAMENTO SPORTIVO

MARCO si impegna a trattare ALBAROSA con la diligenza del buon padre di box, assicurandole manutenzione ordinaria e straordinaria secondo i piani tecnici. ALBAROSA, dal canto suo, si obbliga a erogare potenza in misura proporzionata alla rotazione del polso destro, evitando manifestazioni di gelosia elettronica verso altre moto in griglia.

FEDELTÀ

MARCO riconosce il dovere di lealtà sportiva ad ALBAROSA, alla sua gemella e a tutti i prototipi di Aprilia Racing. Questo non costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà.

GESTIONE DELLE GARE E DECISIONI STRATEGICHE

Le decisioni su gomme, set up, sorpassi all’ultimo giro e in generale sulle strategie dig ara saranno sempre adottate congiuntamente, nel rispetto del principio di ragionevolezza e della linea bianca.In pista, in caso di disaccordo, prevarrà il feeling di MARCO; in tal caso ALBAROSA potrà dissentire vibrando e scodando, ma non oltre il limite del controllo di trazione.

DURATA ED EFFICACIA

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha validità pluriennale, e in particolare, quanto a MARCO, sino a che avrà voglia di sfrecciare in pista, quanto ad ALBAROSA, sino a che scorrerà benzina negli iniettori.

FORO COMPETENTE
I casi precedenti sconsigliano vivamente di ricorrere a qualsivoglia tribunale.

DISPOSIZIONI FINALI

MARCO dichiara di conoscere ogni peculiarità di ALBAROSA, incluse mappe motore, carattere in staccata e in accelerazione. ALBAROSA dichiara di accettare la guida di MARCO, riconoscendone l’abilità in piega, la sensibilità sull’anteriore e l’attitudine a non mollare mai il gas.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

MARCO BEZZECCHI

“Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine. Sono felice di aver trovato il supporto di tutto il team e di tutta la fabbrica a Noale. Spero di riuscire a regalare loro tante gioie, così come loro faranno sicuramente con me”.

MASSIMO RIVOLA (CEO APRILIA RACING)

“Siamo ovviamente molto soddisfatti, perché il rinnovo rappresentava la nostra priorità. Abbiamo voluto celebrare la firma in un modo particolarmente simpatico, che credo “si sposi” alla perfezione con la personalità di Marco. Abbiamo costruito un percorso creando basi solide e il fatto che Marco abbia scelto di rimanere con noi, nonostante le diverse offerte che gli sono arrivate, ci fa enorme piacere e dà ancora più valore al lavoro e allo spirito di questa squadra”.

Alla sua prima stagione con Aprilia Racing nel 2025, Marco Bezzecchi è diventato il pilota più vincente nella storia del team italiano nella MotoGP. Il suo bilancio è di tre vittorie nelle gare lunghe (Silverstone, Portimão e Valencia), altrettante nel formato Sprint Race (Misano, Mandalika e Phillip Island), di un totale di quindici passaggi sul podio complessivi e di cinque pole position (Austria, Misano, Mandalika, Portimão e Valencia). Risultati che gli hanno permesso di chiudere il mondiale in terza posizione con 353 punti.

