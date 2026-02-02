Milan, Allegri: "Contento per rinnovo Maignan, Modric decide lui se continuare"

02 Feb 2026 - 12:12

"Sono molto contento perché il Milan si è assicurato per i prossimi anni uno dei migliori portieri in Europa. Lui è molto contento, ha sempre detto di voler rimanere, la società è stata brava a fare il lavoro giusto per far sì che Mike rimanesse al Milan. Ora pensiamo a domani". Così l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. "Io ero molto fiducioso una volta che era rimasto in estate, è un ragazzo molto sensibile e voleva restare. Bisognava solo superare quel misunderstanding che c'è stato in estate", ha aggiunto. "Modric? Vediamo, Luka decide lui se continuare o meno", ha detto poi Allegri.

