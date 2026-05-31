"Calciava come Baggio, ma scappava dagli allenamenti": Tacchinardi racconta i retroscena del Viviano calciatore

Simpatico siparietto tra i due compagni di squadra al Brescia: tutto quello che non sapevi sul nostro talent ed ex portiere.

31 Mag 2026 - 17:15
01:47 
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo