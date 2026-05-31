"Il legame con Lippi e Ancelotti", "Mazzarri più furbo di quanto pensiate": i lati nascosti degli allenatori

Alessio Tacchinardi e Giampaolo Pazzini svelano retroscena esclusivi sugli allenatori avuti nella loro carriera.

31 Mag 2026 - 17:10
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