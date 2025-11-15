Bezzecchi: "Siamo messi bene ma quanti avversari". Marquez: "Bez ne ha di più"

"Bella qualifica, ho solo fatto un fatica all'inizio. Ero un po' nervoso e sono andato lungo. Poi mi sono calmato, ho fatto un bel respiro e con la seconda gomma è andata molto meglio. Ora ci concentriamo per le due gare. Per quanto riguarda la scelta della mescola non so ancora. Nella Sprint la soft è una scelta praticamente obbligata perché, se non la metti, ti scappano via tutti e non si riesce a sorpassare. Sul passo non siamo messi male ma qui la concorrenza è numerosa: Alex Marquez, Di Giannantonio, Morbidelli, le Aprilia Trackhouse e... chi più ne ha più ne metta. Spero di riuscire a fare una buona partenza".