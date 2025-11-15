Bezzecchi: "Siamo messi bene ma quanti avversari". Marquez: "Bez ne ha di più"

L'autore della pole non scopre tutte le sue carte dopo la secoda pole di fila
MARCO BEZZECCHI
"Bella qualifica, ho solo fatto un fatica all'inizio. Ero un po' nervoso e sono andato lungo. Poi mi sono calmato, ho fatto un bel respiro e con la seconda gomma è andata molto meglio. Ora ci concentriamo per le due gare. Per quanto riguarda la scelta della mescola non so ancora. Nella Sprint la soft è una scelta praticamente obbligata perché, se non la metti, ti scappano via tutti e non si riesce a sorpassare. Sul passo non siamo messi male ma qui la concorrenza è numerosa: Alex Marquez, Di Giannantonio, Morbidelli, le Aprilia Trackhouse e... chi più ne ha più ne metta. Spero di riuscire a fare una buona partenza".
ALEX MARQUEZ
"Non siamo al top, ci manca qualcosa rispetto ad Aprilia sul passo gara. Abbiamo fatto qualche modifica ben riuscita. A Portimao però ero più vicino all'Aprilia, anche se poi Bezzecchi domenica ne aveva di più. Credo che lui sul passo abbia uno o due decimi di vantaggio. Devo partire bene e fare ritmo, poi vediamo come si mette. Siamo all'ultima gara e non c'è più nulla in palio, si può rischiare".
FABIO DI GIANNANTONIO
"Abbiamo fatto un bel lavoro a casa e siamo arrivati qui pronti. La mia moto andava bene già ieri, stamattina abbiamo fatto qualche modifica ma non mi è piaciuta e siamo tornati indietro. Ho dato il cento per cento, quindi posso ritenermi soddisfatto. La gara si preannuncia dura, siamo in tanti ad avere un bel passo: sarà bagarre. Qui poi la gomma ha tanto degrado, vedremo chi lo gestirà meglio".