Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
PROVE UFFICIALI

Bezzecchi: "Siamo messi bene ma quanti avversari". Marquez: "Bez ne ha di più"

L'autore della pole non scopre tutte le sue carte dopo la secoda pole di fila

15 Nov 2025 - 12:29
© Getty Images

© Getty Images

MARCO BEZZECCHI

"Bella qualifica, ho solo fatto un fatica all'inizio. Ero un po' nervoso e sono andato lungo. Poi mi sono calmato, ho fatto un bel respiro e con la seconda gomma è andata molto meglio. Ora ci concentriamo per le due gare. Per quanto riguarda la scelta della mescola non so ancora. Nella Sprint la soft è una scelta praticamente obbligata perché, se non la metti, ti scappano via tutti e non si riesce a sorpassare. Sul passo non siamo messi male ma qui la concorrenza è numerosa: Alex Marquez, Di Giannantonio, Morbidelli, le Aprilia Trackhouse e... chi più ne ha più ne metta. Spero di riuscire a fare una buona partenza". 

ALEX MARQUEZ

"Non siamo al top, ci manca qualcosa rispetto ad Aprilia sul passo gara. Abbiamo fatto qualche modifica ben riuscita. A Portimao però ero più vicino all'Aprilia, anche se poi Bezzecchi domenica ne aveva di più. Credo che lui sul passo abbia uno o due decimi di vantaggio. Devo partire bene e fare ritmo, poi vediamo come si mette. Siamo all'ultima gara e non c'è più nulla in palio, si può rischiare". 

FABIO DI GIANNANTONIO

"Abbiamo fatto un bel lavoro a casa e siamo arrivati qui pronti. La mia moto andava bene già ieri, stamattina abbiamo fatto qualche modifica ma non mi è piaciuta e siamo tornati indietro. Ho dato il cento per cento, quindi posso ritenermi soddisfatto. La gara si preannuncia dura, siamo in tanti ad avere un bel passo: sarà bagarre. Qui poi la gomma ha tanto degrado, vedremo chi lo gestirà meglio".

motogp
bezzecchi
marquez
avversari

Ultimi video

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

I più visti di Motogp

Marquez e il rapporto con Rossi: "Lui non ha bisogno di me. Io non ho bisogno di lui"

La consapevolezza di Bagnaia: "Sapevo in anticipo che quest'anno sarei stato molto vicino a cadere sempre"

Acosta brucia Bezzecchi in prequalifica, Bagnaia e Martin dal Q1

GP Valencia: svetta Miller. Nelle retrovie Bezzecchi, Bagnaia e Martin

Bagnaia: “Tanti momenti negativi quest’anno, spero che la nuova moto mi aiuti”

Saldi di fine stagione a Valencia: tutti i duelli dell'ultimo GP dell'anno

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:30
Marquez-Sprint a Valencia: Acosta e Di Giannantonio sul podio
15:20
Bologna, Immobile in parte con il gruppo
15:20
Parma, si sonda il mercato degli svincolati per il sostituto di Suzuki
Gattuso chiede il massimo
15:19
Gattuso: "Vincere 9-0 con la Norvegia impensabile, ma nel calcio mai dire mai..."
15:10
Bolelli e Vavassori si fermano in semifinale: vincono Heliovaara-Patten in due set