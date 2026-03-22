GRAN PREMIO BRASILE

Bezzecchi si esalta: "Mi sono spinto oltre il mio limite". Martin: "Weekend solido, Marco mi sta aiutando tanto"

I due piloti ufficiali Aprilia ripercorrono un weekend memorabile per la Casa di Noale

22 Mar 2026 - 20:08
© Getty Images

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MARCO BEZZECCHI

"Sono molto, molto contento. Grande giornata e gran gara. Non avrei mai pensato di poter vincere dopo i problemi del venerdì. Avevamo davvero fatti schifo, eravamo pieni di dubbi. Il weekend era partito con il piede sbagliato. È stato difficile mantenere la motivazione ma il team ha fatto un lavoro meraviglioso e io stesso ho mi sono spinto oltre il mio limite alla ricerca di una via d'uscita. Sabato ero motivato e teso ma abbiamo trovato la soluzione alle nostre difficoltà e da lì in avanti mi sono sentito subito meglio in sella, in qualifica e anche nella Sprint Race. Mi ha caricato molto anche un messaggio di Valentino. Gara fantastica, voglio dedicare la mia vittoria a Roberto Lunadei che era un mio amico".  

JORGE MARTIN

"Oggi mi è mancato qualcosina... Weekend quasi perfetto da molti punti di vista ma oggi Marco è stato straordinario. Ad un certo punto ho pensato di provare ad andare a prenderlo ma era troppo difficile, così ho pensato soprattutto a gestire il mio vantaggio su Marquez e Di Giannantonio. Abbiamo fatto un weekend solido: grazie ad Aprilia ma grazie anche a Marco che mi sta aiutando tanto".  

FABIO DI GIANNANTONIO

"Ho spinto tanto. Nel warm up ho preso una botta alla spalla sinistra e oggi nelle curve a sinistra soffrivo.  L'Aprilia ha qualcosa in più. La battaglia con Marquez è stata superdivertente. Lui è sempre superaggressivo ma... ci sta, soprattutto su una pista stretta e breve come questa. Dopo la Sprint però oggi però non potevo accettare di perdere la sfida. Che grande battaglia con lui, sono molto contento".

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