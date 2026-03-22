Bezzecchi si esalta: "Mi sono spinto oltre il mio limite". Martin: "Weekend solido, Marco mi sta aiutando tanto"

"Sono molto, molto contento. Grande giornata e gran gara. Non avrei mai pensato di poter vincere dopo i problemi del venerdì. Avevamo davvero fatti schifo, eravamo pieni di dubbi. Il weekend era partito con il piede sbagliato. È stato difficile mantenere la motivazione ma il team ha fatto un lavoro meraviglioso e io stesso ho mi sono spinto oltre il mio limite alla ricerca di una via d'uscita. Sabato ero motivato e teso ma abbiamo trovato la soluzione alle nostre difficoltà e da lì in avanti mi sono sentito subito meglio in sella, in qualifica e anche nella Sprint Race. Mi ha caricato molto anche un messaggio di Valentino. Gara fantastica, voglio dedicare la mia vittoria a Roberto Lunadei che era un mio amico".