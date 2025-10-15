Un B&B per due: Bagnaia e Bezzecchi alla sfida di Phillip Island

Una differenza sostanziale salta però subito all'occhio ed è alla base dell'incertezza sull'esito finale del confronto. Sì perché il rendimento di Marco è regolare, quello di Pecco invece letteralmente sulle montagne russe, se è vero che il torinese è rimasto completamente a secco di punti a Misano e a Mandalika, spadroneggiando invece in Giappone con la vittoria nella Sprint Race e la vittoria nel Gran Premio. Bezzecchi ha mancato in Indonesia una favorevole occasione per il riaggancio a causa del contatto con Marc Marquez, costretto suo malgrado ad assistere dal divano al GP d'Australia, da lui vinto quattro volte nella MotoGP (la più recente dodici mesi fa con la Ducati Gresini): a cuor leggero per via del nono titolo già nel cassetto ma con l'amaro in bocca per un finale di stagione lontano dalle piste.