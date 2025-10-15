Logo SportMediaset
Un B&B per due: Bagnaia e Bezzecchi alla sfida di Phillip Island

Il confronto tra i due piloti italiani è il piatto forte del quartultimo appuntamento del Mondiale

di Stefano Gatti
15 Ott 2025 - 11:21
© Getty Images

© Getty Images

Fuori dai giochi per infortunio Marc Marquez, con il fratello Alex lanciato a completare l'uno due mondiale "formato famiglia", a Phillips Island il focus è tutto sulla sfida a... quel che rimane del giorno, ovvero il terzo gradino del podio iridato che oppone Francesco Bagnaia a Marco Bezzecchi. Reduce da un weekend da incubo (quello del Gran Premio dell'Indonesia), il ducatista deve per forza di cose rimettersi in carreggiata. Assente il Cannibale Marquez, nel garage a fianco Pecco trova il fedelissimo Michele Pirro, deciso a togliersi qualche soddisfazione in sella alla moto che - nelle mani dell'ormai nove volte campione del modo - ha dominato la stagione. Da questo punto di vista - e curiosamente - Bagnaia e Bezzecchi... partono alla pari, visto cha anche il romagnolo di Aprilia è affiancato dal collaudatore Lorenzo Savadori che in Australia torna in sella alla RS-GP italiana prendendo ancora una volta il posto di Jorge Martin.

© Getty Images

© Getty Images

Bagnaia non ha mai tagliato per primo la linea del traguardo vista-oceano di Phillip Island in nessuna delle tre classi, ma lo stesso vale per il suo rivale nell'ultimo vero confronto di questa stagione. Sono venti i punti che separano Bagnaia da Bezzecchi: 274 punti per Pecco, 254 per il suo connazionale di Aprilia. Il trend recente è nettamente favorevole a Marco ma al tempo stesso contraddittorio: 57 punti collezionati da Bezzecchi negli ultimi tre appuntamenti da "tripla emme" (Misano, Motegi e Mandalika), 37 invece quelli messi a bilancio dal ducatista, per una "forbice" di una ventina punti che (ancora una volta curiosamente) sono gli stessi che dividono i due nella classifica generale.

© Getty Images

© Getty Images

Una differenza sostanziale salta però subito all'occhio ed è alla base dell'incertezza sull'esito finale del confronto. Sì perché il rendimento di Marco è regolare, quello di Pecco invece letteralmente sulle montagne russe, se è vero che il torinese è rimasto completamente a secco di punti a Misano e a Mandalika, spadroneggiando invece in Giappone con la vittoria nella Sprint Race e la vittoria nel Gran Premio. Bezzecchi ha mancato in Indonesia una favorevole occasione per il riaggancio a causa del contatto con Marc Marquez, costretto suo malgrado ad assistere dal divano al GP d'Australia, da lui vinto quattro volte nella MotoGP (la più recente dodici mesi fa con la Ducati Gresini): a cuor leggero per via del nono titolo già nel cassetto ma con l'amaro in bocca per un finale di stagione lontano dalle piste.

