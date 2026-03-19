MOTOGP IN BRASILE

Bezzecchi prima di Goiania: "Pista veloce, importante partire bene dal venerdì"

Il pilota italiano introduce il Gp di Goiânia, prima gara brasiliana dal 2004, in conferenza stampa. Presenti anche Moreira e Acosta

19 Mar 2026 - 16:32
videovideo

La MotoGP torna in Brasile dopo anni e lo fa su un tracciato tutto nuovo, dedicato ad Ayrton Senna. Il circuito di Goiânia ospita il circus a due ruote e Marco Bezzecchi, vincitore degli ultimi tre GP, introduce così la gara: "Questa è una pista molto bella e veloce, sarà importante partire bene. La moto è ottima". Presente anche Pedro Acosta, leader del Mondiale: "Ci saranno tante battaglie. Bello essere primo, ma il titolo non è il nostro obiettivo".

La MotoGP si prepara a vivere un momento storico, tornando in Brasile per la prima volta dopo ventidue anni e sul rinnovato circuito di Goiânia, dedicato ad Ayrton Senna. Una pista velocissima, con trentuno giri in programma, che viene introdotta da Marco Bezzecchi in conferenza stampa. Il pilota Aprilia, vincitore degli ultimi tre GP (con altrettante pole), parla così del tracciato: "La pista è molto bella e veloce, c'è una grande atmosfera. Sarà partire bene, non conosciamo il tracciato e dunque è difficile fare pronostici, ma la moto sta migliorando e in fabbrica stanno lavorando sodo. Dovremo andare forte, come abbiamo fatto in Thailandia: la gara di domenica è stata fantastica, peccato solo per quell'errore nella Sprint. Godiamoci il weekend, sarebbe bello vincere.  Credo che ci saranno tanti sorpassi, lo spezzone che comprende le curve 3-4-5 è velocissimo".

Leggi anche

Provaci ancora Marco: Aprilia a caccia del bis in Brasile

Presente anche Pedro Acosta, leader del Mondiale dopo la vittoria nella Sprint e il podio nel GP, che introduce così la gara: "Ho fatto un giro ieri sul circuito, sembra molto bello. Ci sono tanti potenziali punti di sorpasso, il weekend sarà caotico e credo che si potrà fare la differenza negli ultimi due settori. Sui nuovi tracciati solitamente andiamo molto veloce, ma domani ne capiremo di più. Conosciamo i nostri limiti e sappiamo che il Mondiale non è il nostro obiettivo: normalmente non saremmo in testa, ma in Thailandia siamo andati molto bene. Dovremo mantenere la lucidità, esser costanti e non commettere troppi errori. Sono cresciuto io, è cresciuta la moto e si è stabilizzato il brand Ktm. Siamo molto felici in questo momento, continuiamo a lavorare e vedremo che succederà. La gara è difficile da prevedere, dovremo fare 31 giri e non sappiamo come reagiranno le gomme".

La chiusura è per Diogo Moreira, pilota padrone di casa e primo brasiliano a correre in MotoGp dai tempi di Alex Barros: "Correre in Brasile è un sogno, questa pista è molto bella e ci ho corso da ragazzo. Conosco bene le caratteristiche del tracciato e sicuramente vorrei vincere la gara, ma so che non si tratta di un risultato realistico: sarà un weekend difficile per l'attenzione che sto ricevendo e per la pressione del pubblico, ma è bello ricevere questa passione. Correrò con un casco dedicato ad Ayrton Senna, coi suoi colori e il suo volto nella parte alta del casco. Per me è un onore, Ayrton è un modello e mi rivedo nel suo percorso: è venuto in Europa, come me, per emergere e poi ha vinto tantissimi titoli. Spero di riuscire a imitarlo, è un esempio per tutti i brasiliani".

A Goiania torna il sereno: si lavora per ripristinare pista e paddock

1 di 29
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

bezzecchi
motogp
brasile

Ultimi video

01:08
apriliamgp

Aprilia RS-GP26: l'arma per battere la Ducati

02:39
Valentino Rossi torna a parlare a Misano

Valentino Rossi torna a parlare a Misano

01:33
Regalo speciale per Bezzecchi: l'Ape marchiata Aprilia

Regalo speciale per Bezzecchi: l'Ape marchiata Aprilia

00:21
DICH VALENTINO ROSSI SU INTER DICH

Il tifoso Valentino Rossi: "Inter? Speriamo di arrivare davanti. Peccato per la Champions"

00:55
DICH VALENTINO ROSSI SU KIMI ANTONELLI DICH

Valentino Rossi esalta Kimi Antonelli: "Lo abbiamo seguito dai kart. Bellissimo vederlo vincere"

01:57
Tutti in silenzio: parla Valentino Rossi

Tutti in silenzio: parla Valentino Rossi

01:26
Rossi, compleanno amaro

Rossi, compleanno amaro

00:13
Ducati scatenate sulla neve

Ducati scatenate sulla neve

02:04
DICH PIRRO DUCATI SU MARQUEZ 20/1 DICH

Michele Pirro, collaudatore Ducati: "Marquez è un grande, non gli pesa niente"

02:59
A tu per tu con Marquez

A tu per tu con Marquez

02:46
DICH MARQUEZ DUCATI 19-01 DICH

Marquez: "Quest'anno per me è un po' un dejà-vu"

02:41
DICH BAGNAIA DUCATI 19-01 DICH

Bagnaia: "È una moto bella e veloce"

00:45
MCH NUOVA DUCATI 2026 MCH

Ducati toglie i veli alla nuova Desmosedici: i dettagli della GP26

03:17
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Per battere Marquez servono velocità e costanza"

04:30
DICH BEZZECCHI 15/1 DICH

Bezzecchi: "Aprilia ha la mentalità molto simile alla mia"

01:08
apriliamgp

Aprilia RS-GP26: l'arma per battere la Ducati

I più visti di Motogp

MotoGP, Brasile sott’acqua: il circuito di Goiania allagato, il GP è a rischio? [FOTO]

DICH VALENTINO ROSSI SU KIMI ANTONELLI DICH

Valentino Rossi esalta Kimi Antonelli: "Lo abbiamo seguito dai kart. Bellissimo vederlo vincere"

A Goiania torna il sereno: si lavora per ripristinare pista e paddock

Regalo speciale per Bezzecchi: l'Ape marchiata Aprilia

Regalo speciale per Bezzecchi: l'Ape marchiata Aprilia

DICH VALENTINO ROSSI SU INTER DICH

Il tifoso Valentino Rossi: "Inter? Speriamo di arrivare davanti. Peccato per la Champions"

"Supercar come premio? Meglio un'Ape": così Aprilia accontenta Bezzecchi

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:04
Non solo Kolo Muani, la Juve fa la spesa in Premier: contatti con Mendes per B. Silva
18:58
Tonali, allarme rientrato: la risonanza ha escluso lesioni. Gattuso lo avrà per il playoff
18:52
Fiorentina, Ferrari ricorda Barone: "Sarà sempre con noi"
18:37
Questo Var non piace nemmeno alla Uefa: la mossa a sorpresa e lo 'scontro' con la Fifa
Bonny
18:26
Quella volta in cui Bonny sfiorò la Juve: "Saltò tutto alle visite, fu un duro colpo"