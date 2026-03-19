Bezzecchi prima di Goiania: "Pista veloce, importante partire bene dal venerdì"

La chiusura è per Diogo Moreira, pilota padrone di casa e primo brasiliano a correre in MotoGp dai tempi di Alex Barros: "Correre in Brasile è un sogno, questa pista è molto bella e ci ho corso da ragazzo. Conosco bene le caratteristiche del tracciato e sicuramente vorrei vincere la gara, ma so che non si tratta di un risultato realistico: sarà un weekend difficile per l'attenzione che sto ricevendo e per la pressione del pubblico, ma è bello ricevere questa passione. Correrò con un casco dedicato ad Ayrton Senna, coi suoi colori e il suo volto nella parte alta del casco. Per me è un onore, Ayrton è un modello e mi rivedo nel suo percorso: è venuto in Europa, come me, per emergere e poi ha vinto tantissimi titoli. Spero di riuscire a imitarlo, è un esempio per tutti i brasiliani".