Bezzecchi prima di Goiania: "Pista veloce, importante partire bene dal venerdì"

A Goiania torna il sereno: si lavora per ripristinare pista e paddock
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Il pilota italiano introduce il Gp di Goiânia, prima gara brasiliana dal 2004, in conferenza stampa. Presenti anche Moreira e Acosta
La MotoGP torna in Brasile dopo anni e lo fa su un tracciato tutto nuovo, dedicato ad Ayrton Senna. Il circuito di Goiânia ospita il circus a due ruote e Marco Bezzecchi, vincitore degli ultimi tre GP, introduce così la gara: "Questa è una pista molto bella e veloce, sarà importante partire bene. La moto è ottima". Presente anche Pedro Acosta, leader del Mondiale: "Ci saranno tante battaglie. Bello essere primo, ma il titolo non è il nostro obiettivo".
La MotoGP si prepara a vivere un momento storico, tornando in Brasile per la prima volta dopo ventidue anni e sul rinnovato circuito di Goiânia, dedicato ad Ayrton Senna. Una pista velocissima, con trentuno giri in programma, che viene introdotta da Marco Bezzecchi in conferenza stampa. Il pilota Aprilia, vincitore degli ultimi tre GP (con altrettante pole), parla così del tracciato: "La pista è molto bella e veloce, c'è una grande atmosfera. Sarà partire bene, non conosciamo il tracciato e dunque è difficile fare pronostici, ma la moto sta migliorando e in fabbrica stanno lavorando sodo. Dovremo andare forte, come abbiamo fatto in Thailandia: la gara di domenica è stata fantastica, peccato solo per quell'errore nella Sprint. Godiamoci il weekend, sarebbe bello vincere. Credo che ci saranno tanti sorpassi, lo spezzone che comprende le curve 3-4-5 è velocissimo".
Presente anche Pedro Acosta, leader del Mondiale dopo la vittoria nella Sprint e il podio nel GP, che introduce così la gara: "Ho fatto un giro ieri sul circuito, sembra molto bello. Ci sono tanti potenziali punti di sorpasso, il weekend sarà caotico e credo che si potrà fare la differenza negli ultimi due settori. Sui nuovi tracciati solitamente andiamo molto veloce, ma domani ne capiremo di più. Conosciamo i nostri limiti e sappiamo che il Mondiale non è il nostro obiettivo: normalmente non saremmo in testa, ma in Thailandia siamo andati molto bene. Dovremo mantenere la lucidità, esser costanti e non commettere troppi errori. Sono cresciuto io, è cresciuta la moto e si è stabilizzato il brand Ktm. Siamo molto felici in questo momento, continuiamo a lavorare e vedremo che succederà. La gara è difficile da prevedere, dovremo fare 31 giri e non sappiamo come reagiranno le gomme".
La chiusura è per Diogo Moreira, pilota padrone di casa e primo brasiliano a correre in MotoGp dai tempi di Alex Barros: "Correre in Brasile è un sogno, questa pista è molto bella e ci ho corso da ragazzo. Conosco bene le caratteristiche del tracciato e sicuramente vorrei vincere la gara, ma so che non si tratta di un risultato realistico: sarà un weekend difficile per l'attenzione che sto ricevendo e per la pressione del pubblico, ma è bello ricevere questa passione. Correrò con un casco dedicato ad Ayrton Senna, coi suoi colori e il suo volto nella parte alta del casco. Per me è un onore, Ayrton è un modello e mi rivedo nel suo percorso: è venuto in Europa, come me, per emergere e poi ha vinto tantissimi titoli. Spero di riuscire a imitarlo, è un esempio per tutti i brasiliani".
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