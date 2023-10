Bezzecchi, frattura alla clavicola al Ranch di Valentino: rimonta iridata a forte rischio

© Getty Images

Brutto colpo per le residue ambizioni iridate di Marco Bezzecchi. Stando a quanto dice la Gazzetta dello Sport, il pilota del team VR46 si sarebbe procurato la sospetta frattura della clavicola mentre si allenava in moto al Ranch di Valentino Rossi. Il romagnolo, attualmente terzo nella classifica generale a 54 punti dal leader Francesco Bagnaia (e a 51 da Jorge Martin) dovrebbe essere sottoposto ad intervento chirurgico nella giornata di domenica. Bezzecchi salterebbe così il Gran Premio dell'Indonesia, purtroppo per lui il primo di un "tritico" che prosegue nei due fine settimana sucessivi prima in Australia e poi in Thailandia.