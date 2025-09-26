Bezzecchi: "Buone sensazioni". Acosta: "Caduta strana"

"La giornata non è iniziata nel migliore dei modi, ma poi siamo riusciti a raddrizzarla. Ci voleva, dopo le due cadute della mattinata. Il primo errore era evitabile: ero un po' lungo ma ho provato lo stesso a fare la curva. Nel secondo è stato un... errorino ma ormai anche una piccola imperfezione si paga tanto. Sono molto contento e voglio ringraziare tutti i ragazzi del mio team che hanno fatto davvero un gran lavoro per sistemare le moto, soprattutto la prima, che era piuttosto danneggiata. Avevo bisogno di fare chilometri con la media. Alla soft qui non credo molto. Ho buone sensazioni con entrambe ma sono ancora da sistemare. Credo che la soft sia stata la responsabile delle numerose cadute delle prove libere, molto più dell'asfalto che qui è fantastico e offre tanto grip".