Bezzecchi: "Buone sensazioni". Acosta: "Caduta strana"

Il leader del venerdì giapponese racconta il buon esito di una giornata iniziata male
MARCO BEZZECCHI
"La giornata non è iniziata nel migliore dei modi, ma poi siamo riusciti a raddrizzarla. Ci voleva, dopo le due cadute della mattinata. Il primo errore era evitabile: ero un po' lungo ma ho provato lo stesso a fare la curva. Nel secondo è stato un... errorino ma ormai anche una piccola imperfezione si paga tanto. Sono molto contento e voglio ringraziare tutti i ragazzi del mio team che hanno fatto davvero un gran lavoro per sistemare le moto, soprattutto la prima, che era piuttosto danneggiata. Avevo bisogno di fare chilometri con la media. Alla soft qui non credo molto. Ho buone sensazioni con entrambe ma sono ancora da sistemare. Credo che la soft sia stata la responsabile delle numerose cadute delle prove libere, molto più dell'asfalto che qui è fantastico e offre tanto grip".
PEDRO ACOSTA
"Non sono molto contento. Il circuito non è perfetto, è molto sporco. Anche la mia caduta alla fine è stata strana, però abbiamo fatto un buon lavoro. Facciamo fatica in frenata, ma non siamo i soli, però è il punto sul quale dobbiamo lavorare di più.
JOAN MIR
"Non è il primo weekend che andiamo forte ma qui mi sento più forte. Honda sta lavorando tanto, vogliamo proseguire così. Spero di poter finalmente fare un weekend normale, così da arrivare a giocarmi le mie carte domenica in gara".
FABIO QUARTARARO
"Sensazioni non buonissime. Facciamo fatica, abbiamo modificato la moto per il time attack ma non è andata benissimo. Si può fare meglio ma poi i nostri avversari fanno un passo avanti sul passo, noi invece no. Non mi aspetto molto dalla gara: spero almeno di divertirmi".
RAUL FERNANDEZ
"Entrare nei dieci era il nostro obiettivo, sono contentissimo. A noi manca ancora qualcosa il venerdì ma con l'aiuto di Aprilia ci stiamo arrivando".
JORGE MARTIN
"Al mattino mi sono trovato bene ma nel pomeriggio non avevo un buon feeling con l’anteriore e sono caduto due volte. Ho perso molto tempo e quando sono rientrato in pista era già il momento del time-attack. Quindi sono uscito con una moto e con un set-up che non avevo mai provato. Nonostante questo, nel primo time-attack ho fatto il quarto tempo ma nel secondo tentativo c’erano molte bandiere gialle. Le sensazioni comunque sono buone, sabato cercheremo di fare un ulteriore passo avanti".
