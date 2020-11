Bastianini vince e... saluta: campione della Moto2 a Portimao ma il futuro è nella MotoGP 

GRAN PREMIO PORTOGALLO

di

STEFANO GATTI

Il quinto posto nel Gran Premio del Portogallo basta ad Enea Bastianini per laurearsi campione del mondo della Moto2 al suo secondo (ed ultimo) anno nella categoria cadetta. Il riminese corre in difesa ma conserva nove punti di vantaggio su Luca Marini e Sam Lowes, i suoi rivali nella corsa al titolo, che si danno battaglia nelle prime posizioni ma devono poi cedere il passo all'australiano Remy Gardner che supera Marini a due giri dalla bandiera a scacchi.

Una gara in difesa ma soprattutto una gara intelligente: Enea Bastianini chiude i suoi due anni in Moto2 da campione del mondo con il quinto posto in un Gran Premio del Portogallo nel quale i suoi rivali nella corsa al titolo si sono arresi solo sulla linea del traguardo. In testa per tutta la parte centrale del GP, Luca Marini si è ad un certo punto trovato a due soli punti "virtuali" dal rivale ma - a due passaggi dal termine - le sue chances residue (cosiccome quelle di Sam Lowes, terzo al traguardo) sono state cancellate dal sorpasso subito da Remy Gardner. Scattato dalla pole position, il figlio di Wayne (campione del mondo 500 nel 1987) ha così messo a segno la sua prima vittoria in sei anni di motomondiale. Per Bastianini (alla fine campione con 205 punti contro i 196 della coppia Marini-Lowes) il giorno più bello in sella alla Kalex Italtrans è anche l'ultimo nella categoria cadetta perchè nel 2021 il riminese farà il salto nella MotoGP con la Ducati Esponsorama, squadra nella quale farà coppia proprio con uno die suoi rivali di oggi: Luca Marini.

Sono intanto tre i piloti di casa nostra nelle prime quattro posizioni della classifica finale. Al quarto posto con 184 punti chiude il Mondiale infatti, compagno di squadra di Marini nello Sky Racing Team VR46, quarto oggi al traguardo, davanti al neocampione Bastianini ed allo spagnolo Jorge Martin.