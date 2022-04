Bastianini arriva da leader insospettabile a Portimao: "Avanti così, divertendoci"

Chi si aspettava che Enea Bastianini potesse arrivare in Europa da leader della classifica della MotoGP? Sicuramente in pochi, se non proprio nessuno. Sta di fatto che il pilota del team Gresini arriva a Portimao, quinto round della stagione in programma nel weekend, guardando tutti dall'alto in basso grazie a due vittorie d'autorità e 61 punti totali contro i 56 di Alex Rins, primo degli inseguitori con la Suzuki. "Non abbiamo altro da fare che rimanere concentrati, lavorare in sintonia come è stato fino adesso e divertirci che poi è la cosa principale", ha detto il migliore dei ducatisti.