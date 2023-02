Bagnaia: "Tempi da prendere con le pinze, ma sono molto contento"

MOTOGP

Il campione in carica della premier class commento la prima giornata di test del nuovo anno sul circuito malese

© Getty Images1-3 "Con Bastianini ho lavorato bene. Durante la pausa pranzo ci siamo scambiato alcune impressioni sulle cose provate, per adesso sta filando tutto liscio. La MotoGP fa sempre paura, è qualcosa di incredibile, ma sono molto contento di aver ricominciato". Sono già quelle relative al rapporto con il nuovo compagno di squadra le dichiarazioni più... interessanti di Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky al termine del primo dei tre giorni di test della MotoGP in Malesia. A Sepang il campione del mondo ha chiuso al quarto posto della classifica

© Getty Images

"I risultati dei test sono sempre da prendere con le pinze. Ognuno di noi ha svolto un lavoro diverso, quindi è difficile tracciare il potenziale. Intanto sono molto contento dei tempi. I run del pomeriggio sono stati incredibili, avere quel ritmo con le gomme usate è molto positivo. Nei prossimi giorni proveremo anche la sprint race, prima però dobbiamo finire di sistemare alcune piccole cose che ci possono aiutare molto. Comunque sono molto tranquillo. Rispetto ad un anno fa... è tutta un'altra cosa".

Ecco le altre dichiarazioni di fine giornata. Quelle di Marco Bezzecchi e Maverick Vinales (autori del primo e del secondo) e poi quelle del campione 2021 Fabio Quartararo, per ora fuori della top ten.

"È sempre bello tornare in moto, i primi giri soprattutto sono molto emozionanti. Molto buona l'erogazione, mi sono trovato meglio a livello di connessione con il gas. Ci sono delle novità anche a livello di ciclistica, devo imparare".(Marco Bezzecchi)

"Siamo sulla strada giusta. Come prima uscita il bilancio è molto positivo. La moto è migliorata in tutte le aree: frenata, percorrenza in curva, velocità. Dobbiamo lavorare sui dettagli ma soprattutto non perdere la direzione giusta nello sviluppo".(Maverick Vinales)

"Per essere il primo giorno forse abbiamo provato fin troppe cose, soprattutto perché non abbiamo molti pneumatici a disposizione per farlo. In ogni caso una giornata positiva. Magari è meglio se nei prossimi giorni restringiamo il campo d'azione. Di sicuro dal punto di vista della velocità abbiamo migliorato, quindi per noi le gare saranno più... interessanti". (Fabio Quartararo)