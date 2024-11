Bagnaia svetta nelle prequalifiche, 2. Bezzecchi, 3. Espargaro, quinto tempo per Martin

Accesso diretto alla fase finale delle qualifiche del sabato per Maverick Vinales con la seconda Aprilia ufficiale (autor del sesto tempo) e per le due Ducati clienti (Gresini) di Alex Marquez e di suo fratello maggiore Marc, non troppo brillante nella giornata d'apertura dell'ultimo Gran Premio del Mondiale. Q2 diretto con il nono e il decimo tempo anche per Pedro Acosta (GasGas Tech3) e per Enea Bastianini con la seconda Ducati Lenovo.