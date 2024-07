Bagnaia si prenota per la 8 Ore di Suzuka: "Preparate tutto bene, che poi arrivo"

ENDURANCE

Messaggio alla Ducati per il campione del mondo, dopo il quarto posto ottenuto dalle Rosse in forma semi ufficiale nell'edizione 2024 vinta dalla Honda

Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini sposi nel duomo di Pesaro

















Fresco di matrimonio, Francesco Bagnaia si sta godendo qualche giorno di vacanza prima del ritorno in pista della MotoGP. Ma guarda anche al futuro più lontano e in particolare a una gara molto prestigiosa nel panorama motociclisto: la 8 Ore di Suzuka. Quet'anno la Ducati ha debuttato in forma semi ufficiale, chiudendo quarta con il team Kagayama, ma nel 2025 potrebbe correre con una squadra factory al 100%. E proprio con "Pecco" tra i suoi piloti. Lo ha confermato indirettamente lo stesso Bagnaia, commentando un post del manager Paolo Ciabatti, presente in Giappone per seguire da vicino la corsa del Mondiale endurance per conto dalla casa di Borgo Panigale. "Preprate bene tutto che poi arrivo", ha scritto il campione del mondo.

Insomma, l'anno prossimo la Ducati potrebbe presentarsi con un super team e la Panigale V4 ufficiale al via della 8 Ore per vincere la gara più importante per i giapponesi, che quest'anno ha visto il successo della Honda con anche Johann Zarco in squadra.



