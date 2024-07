Cancellato il GP del Kazakhstan, Misano raddoppia

© Getty Images

FIM, IRTA e Dorna Sports hanno annunciato la definitiva cancellazione (per quest'anno ovviamente) del Gran Premio del Kazakistan. I problemi operativi e logistici derivanti dalle precedenti inondazioni in tutta la regione hanno reso impossibile lo svolgimento dell'evento nel 2024. L'evento era stato già spostato alla fine dell'estate (20-22 settembre) dalla sua originaria collocazione nel mese di luglio. Il Mondiale mantiene però il suo formato da venti Gran Premi perché la tappa nella ex repubblica sovietica viene spostata al Misano World Circuit Marco Simoncelli e rinominata Gran Premio dell'Emilia-Romagna, nella stesso fine settimana dal 20 al 22 settembre. Il circuito romagnolo sarà quindi l'unico ad ospitare due prove nel Mondiale in corso: il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è infatti in calendario due settimane prima, nel weekend 6-8 settembre. Non si tratta del primo raddoppio per Misano Adriatico, che aveva ospitato due prove iridate anche negli anni dell'emergenza-Covid: consecutivameNte nel 2020, prima e dopo la trasferta overseas di Austin nel 2021.