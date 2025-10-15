Bagnaia: "Phillip Island lascia senza fiato. Voglio ritrovare le sensazioni di Motegi"

In Australia al fianco del tre volte iridato il Team Ducati Lenovo scheira Michele Pirrodi Stefano Gatti
"Phillip Island è un circuito spettacolare, lascia senza fiato soprattutto in sella ad una moto performante come la MotoGP. È davvero bello e dà gusto. Negli ultimi anni sono sempre stato veloce e costante qui, anche se la vittoria mi è sfuggita. Arriviamo a questa gara dopo un weekend complicato, stiamo lavorando sodo per capire esattamente cosa è successo a Mandalika. L'obiettivo è tornare ad avvicinarci alle stesse sensazioni che avevamo in pista a Motegi".
Francesco Bagnaia lancia così l'ormai imminente fine settimana del Gran Premio d'Australia a Phillip Island, circuito sul quale il torinese ha corso in tutte e tre le classi, senza però mai riuscire a cogliervi la vittoria. Pecco punta sulla prova Down Under del Mondiale (quartultimo appuntamento della stagione) per ristabilire le distanze con Marco Bezzecchi nella sfida per il terzo posto della classifica generale dietro al suo compagno di squadra Marc Marquez (già campione del mondo ma assente per l'infortunio di Mandalika e l'intervento chirurgico dei giorni scorsi) e a suo fratello Alex. Sono attualmente venti (264 e 254) i punti che attualmente separano Bagnaia dal connazionale di Aprilia.
Al suo fianco Pecco avrà in questa occasione il collaudatore Ducati Michele Pirro, al quale la partecipazione al GP d'Australia in sella alla Desmosedici portata abitualmente in gara da Marquez Sr, permette di tagliare un importante traguardo:
"Arrivo a Phillip Island, forse uno dei tracciati più amati da tutti i piloti, per una situazione particolare. Auguro a Marc di riprendersi al meglio il prima possibile, per onorare al massimo il titolo vinto in sella alla Desmosedici GP. Tornare a correre in MotoGP in Australia è sicuramente speciale, èuna delle piste più belle e spettacolari. Sarà la mia settantesima gara nella Premier Class, un grazie a Ducati: sfruttiamo al meglio questo weekend".
Il Ducati Lenovo Team sbarca sull’isola per il diciannovesimo round della stagione. A Phillip Island infatti presto si accenderanno i motori della MotoGP. Una tappa dal duo inedito per la squadra di Borgo Panigale: come già comunicato, Marc Marquez non parteciperà all’evento. A seguito dell’incidente subito durante il GP d’Indonesia, Marc ha riportato una frattura della base dell’apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra. Dopo una settimana di immobilizzazione e ulteriori check medici, l’infortunio ha richiesto un piccolo intervento chirurgico. Michele Pirro, collaudatore della Desmosedici GP lo sostituirà per questo primo appuntamento. Per Michele, sarà la settantesima gara nella Premier class. A Phillip Island, tra i tracciati più amati dai piloti, Ducati ha trionfato per ben sei volte nella sua storia. Stoner ha fatto filotto tra il 2007 e 2010 centrando 4 vittorie consecutive sul suo circuito di casa. A seguire, Zarco nel 2023, dopo un digiuno lungo 13 anni, e Marc Marquez nel 2024. Francesco Bagnaia non ha mai centrato il massimo obiettivo qui, ma è stato tra i piloti più solidi su questa pista nell’era post Covid con tre podi consecutivi. Terzo nel 2024, secondo nel 2023 e ancora terzo nel 2022. Pecco arriva da una gara complicata a Mandalika e torna al lavoro per cercare costanza nei risultati e nel feeling in sella alla Desmosedici GP.