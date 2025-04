MotoGP Spagna, Bagnaia: "Siamo veloci, mi sto abituando a questa Ducati"

Delusione nelle parole di Bezzecchi, 12° a fine giornata: "Non sono soddisfatto, ma è stato il massimo - le parole del pilota Aprilia -. Nel secondo run ho trovato sempre bandiere gialle, è un peccato perché bastava un decimo meglio per andare in Q2. Comunque questo è. Ci sono state piste, come in Texas, in cui siamo riusciti molto a calmare la moto, qui e in Qatar stiamo facendo più fatica. Dovremo metterci qualcosina in più, perché specialmente sul giro secco soffro e fatico a stare davanti. L'infortunio di Martin? Ne risentiamo tutti, mi sarebbe sicuramente stato d'aiuto nello sviluppo e ovviamente come stimolo. Avere uno che ti mette pepe al c... aiuta. Stiamo pagando questa assenza, perché gli altri stanno crescendo e noi siamo rimasti un po' fermi. Dovremo tenere botta e sperare che torni presto, nel frattempo lavorare come sempre".