Bagnaia: "Mi tocca fare una Sprint perfetta". Espargaró. "Voglio vincere senza... fare danni"

"Ho dato tutto, ora mi tocca fare un Sprint perfetta... Espargaró sarà un cliente difficile, è molto veloce. Io non ho confidenza con la gomma anteriore, penso di usare la dura in gara. Siamo pronti". Francesco Bagnaia super determinato a vincere la gara breve del sabato per rimandare a domenica l'epilogo della sua sfida con Martin. Il ducatista factory sembra temere solo l'idolo di casa che gli parte a fianco in una prima fila completata da Marc Marquez, due piloti che con la loro performance potrebbero essere determinanti nella Sprint catalana, primo match point-titolo per il loro connazionale Martin.