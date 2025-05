Bagnaia: "La caduta? Non stavo spingendo, ma il feeling con l'anteriore non è quello che vorrei"

E' finita prima del tempo la gara Sprint di Francesco Bagnaia a Le Mans. Una manciata di giri prima di una caduta che lo ha fatto scivolare a -31 punti in classifica dal leader Marc Marquez. "Non stavo spingendo molto in quanto eravamo nelle fasi iniziali della corsa. Purtroppo il feeling con l’anteriore non è quello che vorrei, quindi dobbiamo continuare a lavorare. Sto cercando di guidare in maniera diversa, e sta andando abbastanza bene, ma in questo frangente sono un po’ più al limite. Siamo stati molto competitivi fino ad ora qui a Le Mans, eccetto la qualifica che è stato un errore mio, e in gara il feeling era buono. Non ci arrendiamo e cercheremo sempre di migliorare; nonostante le difficoltà, la nostra situazione di classifica è buona", le parole di "Pecco".