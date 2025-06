Bagnaia: "In prequalifica ho ritrovato il feeling". Vinales: "Finalmente un passo avanti".

"Bagnaia ha trovato la soluzione di gomma più adatta. Nelle prove libere della mattinata non era stato a suo agio con la soft ma questo non è un gran problema, visto che qui non è di certo una gomma da gara. Ha trovato la fiducia che gli serviva in termini di trazione e scorrevolezza. È più soddisfatto rispetto al turno d'apertura, mentalmente è ben predisposto. Per quanto riguarda Marquez, lui è soddisfatto. Diciamo che oggi non ha esagerato, ci tiene ad avere un setting che consumi poco le gomme".