MotoGp, Bagnaia: "Nel 2023 punto al bis. Numero 63 o numero 1? Deciderò..."

MOTOGP

Il campione del mondo alla festa Ducati: "Bastianini? Bello avere un compagno italiano, ti stimola. Ma lo dovrò battere"

Bagnaia al Quirinale da Mattarella

































© Ducati 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Vinto il Mondiale della MotoGp in sella Ducati, la prossima stagione "sicuramente parto per vincere, non parto per arrivare secondo". È chiaro il proposito, per l'anno che verrà del fresco iridato, 'Pecco' Bagnaia, a Bologna per celebrare, insieme ad Alvaro Bautista, campione della Superbike, l'anno d'oro della 'Rossa' di Borgo Panigale. "È stato un lungo viaggio che ha dato i suoi frutti - osserva a margine della conferenza stampa di presentazione della festa 'Campioni in Piazza' - È stato molto bello. Sono molto contento, da italiano, di avere portato al primo posto la Ducati. È incredibile e festeggiare qui a Bologna ancora di più. Sono molto contento di questa serata".

Quanto al futuro, dopo i primi assaggi della nuova moto uscita dalle officine della Ducati, "ci sono un po' di buone sensazioni e sensazioni contrastanti, le sensazioni le abbiamo trasferite agli ingegneri: vediamo un po' cosa troveremo a febbraio in Malesia ma sono positivo".

Malesia in cui troverà il nuovo compagno di squadra, il romagnolo, Enea Bastianini. "È un compagno di squadra - sorride - si cerca sempre di batterli tutti". Il fatto che sia italiano, "è un qualcosa che può aiutare a dare più motivazione. Sarà molto importante lavorare bene".

E sul numero di gara, sull'ipotesi di lasciare il 63 per l'1 da campione del mondo, "vedremo - conclude Bagnaia - ancora non lo so. Ci vuole un po' di tempo: non ho voglia di pensarci, ci penserò il prossimo anno".

DOMENICALI: "BONUS 1.100 EURO AI DIPENDENTI"

"È una idea che covavamo, da tempo, quindi abbiamo fatto presto a metterci d'accordo, abbiamo già in qualche modo comunicato a tutti i nostri dipendenti che avranno un bonus speciale di 1.100 euro. Lo facciamo sì per il campionato ma principalmente perché in qualche modo vogliamo contribuire a che i nostri dipendenti possano vivere un bel Natale". Lo ha detto, a margine della conferenza stampa di presentazione della festa 'campioni in Piazza', l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali.