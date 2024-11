Bagnaia: "Devo ripetermi nel GP". Martin: "Mi basta un altro podio"

"Obiettivo centrato, almeno per oggi ma dobbiamo ripeterci nel Gran Premio. Martin è stato fantastico, come lo è stato tutto l'anno, devo riconoscerlo. Per oggi sono contento, domani... vedremo. In un certo senso è stata la Sprint più facile dell'anno perché Martin non poteva prendersi rischi eccessivi. Una volta tranquillo davanti ho provato a fare mente locale su due o tre cose che mi possono servire nel Gran Premio ma voglio soprattutto capire come ha fatto Bastianini a partire così bene. Poi vedevo sugli schermi lungo il circuito che era vicino a Martin e speravo che riuscisse a superarlo. Lui è stato un alleato ma non dimenticate che ha in ballo cose importanti, come il terzo posto nel Mondiale e non solo quello". Francesco Bagnaia festeggia la vittoria nella Sprint Race di Barcellona (la settima dell'anno, "pareggiando" Martin) e resta focalizzato sulla missione principale. Il due volte iridato deve ripetersi nel GP Solidarity ma al rivale basteranno sette punti per aggiudicarsi il titolo.