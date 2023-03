Bagnaia carica Ducati: "Buon lavoro nei test". Bastianini: "Dimostrerò di meritare il posto"

DUCATI

Il campione del Mondo suona la carica in vista dell'avvio del mondiale

© Getty Images Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini non vedono l'ora di scendere in pista con la Ducati per la stagione 2023 della MotoGP. Con una Desmosedici nuova e pronta a lottare su ogni tracciato per riconfermarsi leader tra i costruttori e in classifica piloti, il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia suona la carica: "Nei test in Malesia abbiamo fatto un buon lavoro, sono contento, abbiamo delineato la moto da usare in questa stagione".

Ma non è finita qui, perché prima dell'esordio in Portogallo del prossimo 26 marzo ci saranno i test di Portimao dell'11 e 12 marzo: "Nei test di Portimao limeremo gli ultimi dettagli. Quest’anno bisognerà studiare bene la Sprint Race, sarà qualcosa di diverso, dobbiamo arrivare pronti".

BASTIANINI: "NON VEDO L'ORA"

Entusiasmo e carica a mille per Enea Bastianini, new entry del team Ducati per la stagione 2023. Nel corso dei test tanto lavoro per lui, arrivato al team di Borgo Panigale dopo l'incredibile stagione con Gresini: "Durante il primo test in Malesia mi sono trovato subito a mio agio con tutti, sono riuscito anche a collaborare con Pecco, abbiamo instaurato un rapporto per provare a migliorare la moto insieme- ha detto a Sky-. Fin qui tutto bene, adesso tocca a me dimostrare di aver meritato questa occasione. L’attesa è finita, non vedo l’ora".