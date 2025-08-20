Imane Khelif smentisce l'ex manager: "Non ho mai annunciato il ritiro"

LE DICHIARAZIONI DELL'EX MANAGER

"Imane non ha solo lasciato Nizza, ha lasciato il mondo della boxe. Attualmente ha smesso tutto. Non ha nemmeno ripreso a fare boxe. Dopo quello che è successo alle Olimpiadi… - aveva detto Nasser Yefsah a Nice Matin -. In ogni caso, sarà sottoposta allo stesso tipo di test se diventerà professionista. Fa sessioni in Algeria o va in Qatar, al centro nazionale di performance, per continuare ad allenarsi, ma niente di più. E poi viaggia principalmente per contratti di sponsorizzazione".