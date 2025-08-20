Imane Khelif smentisce l'ex manager: "Non ho mai annunciato il ritiro"

L'algerina, oro a Parigi 2024 e protagonista di un caso di genere, nega di aver appeso i guantoni al chiodo: "Rimango impegnata nella mia carriera sportiva"
Niente ritiro per Imane Khelif, la pugile algerina medaglia d'oro all'Olimpiade di Parigi 2024 e al centro di un caso di genere che ha fatto il giro del mondo. L'atleta ha smentito infatti le dichiarazioni del suo ex manager sulle sue intenzioni di appendere i guantoni al chiodo. "Voglio chiarire al pubblico che le voci sul mio ritiro dalla boxe sono false", ha scritto su Facebook criticando aspramente l'ex manager, Nasser Yefsah, accusandolo di aver "tradito la sua fiducia e il suo Paese con dichiarazioni false e malevole".
"Questa persona non mi rappresenta più in alcun modo - ha sottolineato Imane -. Non ho mai annunciato il mio ritiro dalla boxe. Rimango impegnata nella mia carriera sportiva, mi alleno regolarmente e mantengo la mia forma fisica tra Algeria e Qatar in preparazione per i prossimi eventi". La pugile ritiene che "la diffusione di tali voci abbia il solo scopo di interrompere e danneggiare la mia carriera sportiva e professionale".
LE DICHIARAZIONI DELL'EX MANAGER
"Imane non ha solo lasciato Nizza, ha lasciato il mondo della boxe. Attualmente ha smesso tutto. Non ha nemmeno ripreso a fare boxe. Dopo quello che è successo alle Olimpiadi… - aveva detto Nasser Yefsah a Nice Matin -. In ogni caso, sarà sottoposta allo stesso tipo di test se diventerà professionista. Fa sessioni in Algeria o va in Qatar, al centro nazionale di performance, per continuare ad allenarsi, ma niente di più. E poi viaggia principalmente per contratti di sponsorizzazione".
