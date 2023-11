Bagnaia, arrivano i complimenti della sua Juve: "Congratulazioni Pecco"

"Congratulazioni Pecco". Dopo la conquista del titolo di campione del mondo di MotoGP per la seconda stagione di fila, per Francesco Bagnaia arrivano anche via social i complimenti della Juventus, sua squadra del cuore. "Tengo le dita incrociate, per la gara e la partita, sperando che vada tutto bene", aveva detto il pilota Ducati alla vigilia del weekend di Valencia pensando anche al big match tra Juventus e Inter.