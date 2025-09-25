MotoGp, primo match point per Marquez: "Voglio il titolo a Motegi"

Sarebbe un Mondiale inevitabilmente diverso rispetto ai primi sette: "Questo mi permetterà di voltare pagina dopo quanto accaduto, quindi è molto importante - ha proseguito Marquez - Gli ultimi anni sono stati molto difficili, anche nella mia vita privata che è più lunga di quella professionale. Questa è come una seconda vita in MotoGp, sarà importante chiudere nel miglior modo possibile un cerchio iniziato cinque anni fa con un infortunio grave, ma voglio restare concentrato. Il titolo del 2013 è stato il più importante perché sono arrivato all'ultima gara a Valencia ed era più difficile controllare le emozioni. Stavolta sono piuttosto contrastanti, fosse l'ultima gara sarebbe diverso".



In conferenza anche Marco Bezzecchi, reduce dal successo nella Sprint con tanto di secondo posto in gara a Misano: "Lo scorso weekend è stato positivo, ma è la mia prima volta con l'Aprilia e qui la pista è diversa, tuttavia sono fiducioso. A inizio stagione era difficile immaginarsi qualcosa di simile. Il terzo posto nel Mondiale? Non ci penso, arriviamo da buone gare e voglio continuare su questa strada".