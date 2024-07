Bagnaia alla vigilia del Sachsenring: "Anche qui sarà grande battaglia"  

MOTOGP

Il campione del Mondo parla del Gp della Germania. Il leader Martin: "Mi sento forte e fiducioso". Marquez: "Per avere una chance qui devo essere perfetto"

La MotoGp non si ferma e il nono appuntamento è al Sachsenring, dove Pecco Bagnaia spera di trovare il quarto successo di fila: "Proverò a fare come nelle ultime gare", le parole del campione del Mondo in conferenza stampa. Il leader Jorge Martin non fa drammi dopo i punti persi: "Mi sento forte e fiducioso". Marc Marquez sulle possibilità di vittoria: "Per avere una chance devo guidare alla perfezione, non sarà un weekend facile".

Con cinque vittorie in otto gare finora disputate nel Motomondiale, Pecco Bagnaia è a 10 punti dal leader Jorge Martin. La speranza del campione in carica è allora di continuare questa striscia positiva, cercando di trionfare anche al Sachsenring, prossimo appuntamento della stagione: "Proverò a fare come gli ultimi Gp - dice il detentore del titolo in conferenza stampa - penso che sarà una grande battaglia tra noi ducatisti. Nel 2023 abbiamo fatto una buona gara qui". Il periodo è ottimo: tre le vittorie di fila per Pecco. "Vengo da tre weekend ottimi, abbiamo perso punti solo nella Sprint di Barcellona e mi sono sentito sempre meglio sulla moto. Abbiamo cambiato approccio e questo ci ha aiutato".

Chi punta a tornare a vincere e a difendersi, visti i soli 10 punti di vantaggio, è il leader del Mondiale. Jorge Martin, però, non è sotto pressione nonostante il distacco quasi azzerato: "Mi sento forte e fiducioso e l'anno scorso qui è stato fantastico, spero di potermi ripetere. Vedremo cosa succederà. L'anno scorso, per prepararmi, guardavo l'on-board delle gare di Marquez, magari mi hanno aiutato a vincere".

Proprio lo spagnolo, capace di trionfare 10 volte al Sachsenring di cui 8 in MotoGp, parla delle possibilità di vittoria: "Le aspettative sono migliori rispetto ad Assen. Ci vorrà un weekend perfetto per lottare con gli altri due favoriti per il successo. Cercheremo di fare il massimo, vedremo se la pista aiuterà. Per avere una chance devo guidare alla perfezione come ho fatto in passato, non sarà un weekend facile".