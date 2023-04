Austin P1: Marini ok, Bezzecchi ko per Ducati VR46. Si rivede Quartararo

PROVE 1

È del pilota italiano del team VR46 il miglior tempo nel turno d'apertura del terzo appuntamento del Mondiale

Luca Marini davanti a tutti nella classifica dei tempi del primo turno di prove del GP Of The Americas. L'italiano fissa la miglior performance della mattinata texana in due minuti, tre secondi e 250 millesimi. Secondo tempo per Fabio Quartararo con la Yamaha M1 Monster, staccato di 150 millesimi. Ducati anche alla terza ed alla quarta casella del ranking con Johann Zarco (Pramac) e Alex Marquez (Gresini), separati tra di loro da ventitré millesimi. Jack Miller chiude la top five con la KTM factory (+0.436), mentre Jorge Martin (sesto a 458 millesimi) precede il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia che si piazza settimo a 542 millesimi dalla vetta. Fuori dalla top ten il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, protagonista anche di una innocua ma inopportuna scivolata. La migliore della Aprilia è quella factory di Maverick Vinales che chiude il turno con l'ottavo tempo davanti a Takaaki Nakagami (Honda LCR Idemitsu) e a Brad Binder che porta nella top ten anche la seconda KTM ufficiale del team Red Bull.

Avvio di weekend in chiaroscuro per le Ducati giallonere "targate" VR46. Marini chiude davanti a tutti con un time attack finale irraggiungibile per tutti ma il vincitore del GP d'Argentina Bezzecchi fatica a prendere il ritmo e nelle battute finali del turno rovina a terra, riuscendo però a tenere acceso il motore della sua Desmosedici e a fare rientro ai box in sella. Il leader della classifica generale non va oltre la tredicesima performance a un secondo e 114 millesimi dal compagno di squadra e alle spalle di Franco Morbidelli (dodicesimo) e di Joan Mir, che si ferma alle porte della top ten con la Honda HRC.

Alle spalle di Bezzecchi c'è Alex Rins, unico nella storia del GP delle Americhe capace di vincere al COTA in tutte e tre le classi. Lo spagnolo di Honda LCR precede Miguel Oliveira (Aprilia RNF), al rientro dopo aver saltato la gara di Termas de Rio Hondo a causa dell'incidente con Marc Marquez nelle primissime fasi del GP del Portogallo. Inizio in salita per Aleix Espargarò che non riesce ad andare oltre il diciottesimo tempo con la Aprilia factory, staccato di un secondo e otto decimi dal leader Marini ma anche di oltre otto decimi dal proprio compagno di squadra e connazionale Vinales.

Ventiduesimo e ultimo tempo per il rientrante Jonas Folger, prestato da KTM (per la quale svolge il ruolo di collaudatore) al team GasGas Tech3 in sostituzione di Pol Espargarò. Davanti al tedesco (vittima di un problema tecnico ad inizio sessione) troviamo altri due piloti schierati dalle rispettive squadre in sostituzione dei titolari: ventunesimo tempo per Michele Pirro in sella alla Desmosedici Lenovo dell'infortunato Enea Bastianini, ventesimo per Stefan Bradl che - come tante volte ha fatto negli ultimi tre anni - porta in pista la Honda ufficiale del "cannibale" Marquez.