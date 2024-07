Aprilia Trackhouse conferma Raul Fernandez fino al 2026

MOTOGP

Lo spagnolo ha rinnovato con la squadra americano, mentre Oliveira sembra destinato al team Yamaha Pramac

© Getty Images Il team Trackhouse Racing ha annunciato il primo dei due piloti che correranno in MotoGP con le Aprilia RS-GP satellite a partire dal prossimo anno. Si tratta del riconfermato Raul Fernandez, che ha firmato con la squadra americana per le stagioni 2025 e 2026. Ancora da definire chi sarà al suo fianco: nell'elenco dei papabili c'è lo statunitense Joe Roberts, attualmente protagonista in Moto2. Quanto all'attuale prima guida Miguel Oliveira, il portoghese sembra destinato a salire sulle Yamaha del team Pramac, probabilmente a fianco di Tony Arbolino.

Sono super contento di restare con il team Trackhouse Racing MotoGP. Questo è tutto ciò che volevamo; questo nuovo progetto con Justin e Davide è grandioso e hanno messo su un ottimo team. Per il futuro hanno un'idea chiara su ciò che vogliono fare e per me dall'inizio dell'anno la priorità era provare a restare a far parte del team. Alla fine sarò qui anche per i prossimi due anni e questo mi rende molto soddisfatto ma, ovviamente, significa anche che avremo tanto lavoro da fare. Nel 2025 e 2026 avremo tutto materiale da ufficiali, ovviamente questa è una grande notizia e a breve avremo a disposizione una moto nuova che dovremo usare bene anche per preparare bene il prossimo anno. Dobbiamo restare calmi, capire tutto della moto e vedere cosa dobbiamo fare per la stagione 2025, è molto importante. Trackhouse Racing MotoGP è un team eccezionale, adoro le idee di questa struttura americana e sono anche contento di vedere le ambizioni di Justin. È nuovo in MotoGP ma è pronto a portare qui qualcosa di diverso e spero che riusciremo a fare la differenza, provando a far crescere lì la MotoGP. Sono molto contento anche per ciò che concerne Davide che finora ha vinto cinque titoli in MotoGP e che penso sia la persona giusta per aiutarmi a realizzare i miei sogni. Credo davvero tanto in lui e nelle sue capacità di creare un gran team. A Silverstone riceveremo le specifiche 2024 di upgrade da parte di Aprilia e sarà davvero avvincente. La prima parte di quest'anno è già andata bene, specialmente gli ultimi quattro Gran Premi, dato che siamo riusciti a fare dei grossi step e a trarre il massimo dalla moto. Sento che al momento siamo al limite e quindi è fantastico salire ora sulla nuova Aprilia. Avremo lo stesso materiale del team dei piloti ufficiali e di Miguel, quindi sarà interessante capire quale sarà il nostro livello nel campionato", ha commentato Fernandez.

Soddisfatto anche il team principal Davide Brivio: “Siamo felici di aver confermato Raul per i prossimi due anni. Avendolo visto al lavoro negli ultimi mesi, abbiamo apprezzato il suo talento e ho la sensazione che stia cambiando il proprio approccio alle gare e che abbia voglia di lavorare, di mettere in pista tanto impegno per migliorare e per risolvere i problemi: questo è un approccio sempre positivo. Lo abbiamo apprezzato e sarà molto importante continuare così per il nostro futuro, avendo già tre anni di esperienza in MotoGP e, sapendo che da Silverstone avrà a disposizione un'Aprilia RS-GP con specifiche 2024, sarà il modo migliore per preparare Raul per i prossimi due anni. Penso che abbiamo tanto in comune; come la pensiamo su questo progetto e Raul è contento del suo staff, di come il team è guidato e quindi ci sono tutte le condizioni per aiutare Raul a essere un pilota più forte e per continuare a impegnarci affinché Trackhouse Racing sia un team migliore di MotoGP".

Ha grande fiducia in Fernandez anche Justin Marks, proprietario del team Trackhouse Racing: “Sono entusiasta della conferma di Raul in Trackhouse; ha dimostrato quell'impegno necessario per fare davvero bene nel campionato del Mondo MotoGP. Siamo un team nuovo e impariamo ogni giorno e quindi avere un pilota giovane e affamato come Raul sarà di grande beneficio per noi che continuiamo a lavorare con Aprilia. Raul è velocissimo e ha tanto talento e tutti noi sappiamo che man mano che acquisirà ancora più esperienza arriverà sempre più vicino al gradino più alto del podio".