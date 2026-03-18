MOTOGP

Aprilia regala un'Apecar a Bezzecchi per la vittoria in Thailandia

Regalo speciale per la vittoria in Thailandia

di Alberto Gasparri
18 Mar 2026 - 10:00
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A chi gli chiedeva se come premio per la vittoria a Buriram andasse bene una supercar, Marco Bezzecchi ha risposto con meno pretese: "Mi accontento di un'Ape". E il pilota riminese è stato accontentato dall'Aprilia, che gli ha recapitato l'iconico tre ruote di casa Piaggio con grafica e interni dedicati. A guidarlo verso il Ranch di Valentino Rossi è stato il pilota-collaudatore Lorenzo Savadori, arrivato tra lo stupore generale. A partire da quello dello stesso "Bez".

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